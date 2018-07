Aangesterkt bitcoin kijkt verder omhoog

Op platform Coindesk stond er voor de bitcoin bijna $7400 op de borden nadat de digitale munt begin juli nog dicht tegen de grens van $6000 was gezakt.

De recente opmars van de bitcoin heeft de hoop bij beleggers weer flink aangewakkerd dat de digitale munt een aanval kan gaan doen op de grens van $10.000 die in mei nog bijan werd aangetikt.

Sinds eind juni is de bitcoin meer dan 30% in waarde toegenomen geholpen door het nieuws dat vermogensbeheerder BlackRock zijn ogen zou hebben laten vallen op de handel in cryptomunten.