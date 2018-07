Geschorste kopstuk Eneco per direct weg

Bij Eneco, dat midden in een soort privatiseringsproces zit, is het al langer onrustig. Woensdag schorste de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam Van den Assem omdat hij de ondernemingsraad buitenspel zou hebben gezet in het hele proces rond het opstappen van topman Jeroen de Haas. De rechter zei toen ook een vervanger te zullen aanwijzen. Wie dat wordt is nog niet bekend.

Van den Assem (1949) was sinds 2012 voorzitter van de raad van commissarissen, eerst van Eneco Holding en sinds 1 februari 2017 van Eneco Groep.