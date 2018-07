Noorse opsteker laat olieprijs dalen

De Brent-prijs daalde (rond 19.45 Nederlandse tijd) 0,9% tot $72,30. Eerder deze maand klom de prijs van het zwarte goud tot dicht tegen de $80.

Noorse vakbonden en werkgevers in de olie-industrie bereikten een akkoord over lonen en pensioenen waardoor de staking die begonnen was op 10 juli tot een einde kwam.

Noorwegen is de grootste olieproducent in Noorwegen met het oppompen van 2 miljoen vaten olie per dag.

Eerder deze maand zorgde Saoedi-Arabië er al voor dat de opmars van de olieprijs een halt werd toegeroepen door het opvoeren van de olieproductie.