Noord-Korea koploper met slavernij

Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP/RTR) - Noord-Korea is als hoogste geëindigd op een internationaal lijstje met de landen met het hoogste percentage slavernij ter wereld. Een op de tien Noord-Koreanen leeft in moderne slavernij, blijkt uit de Global Slavery Index van mensenrechtenorganisatie Walk Free Foundation.