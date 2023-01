Verzekeraar draait op voor schade geschepte e-biker: automobilist vrijuit

De bestuurder van de e-bike stak een voorrangsweg over waar je 80 km/u mag. Hij zag daarbij een Toyota Yaris over het hoofd, die niet meer uit kon wijken en hem van links aanreed. Bij de aanrijding raakten de auto en de e-bike beschadigd, maar de bestuurder van de fiets leek ongedeerd. De vrouw van de automobilist stapte uit en vroeg meermaals of ze de hulpdiensten moest bellen, maar dat wilde de fietser niet. Hij stapte weer op en reed weg.

Negen gebroken ribben

Een dik uur later werd er door andere weggebruikers hulp ingeschakeld, die de man 400 meter verderop aantroffen op een bankje. Hij voelde zich niet goed en bleek later negen ribben te hebben gebroken. Bij een blaastest had de e-bikebestuurder de hoogste indicatie en bleek dus flink beschonken. Hij overleed ruim een maand later, al is niet vastgesteld dat dit door het ongeval kwam.

De man lag echter wel wekenlang op de intensive care. Hij was verzekerd bij Univé, die de kosten hiervoor wilde verhalen op de verzekering van de automobilist, Menzis. De rechtbank gaat daar niet in mee, omdat de automobilist in het geheel geen blaam treft. Hij reed slechts 70 km/u en probeerde uit te wijken, maar dat bleek niet mogelijk.