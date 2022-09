Premium Het beste van De Telegraaf

UWV: werkloze meer geholpen met ’bakkie troost’ dan digitale coach

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Na flink wat bezuinigingen op het UWV komt er sinds 2017 weer geld bij. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wie werk zoekt, moet niet alleen terecht kunnen bij een digitaal loket. Dat concludeert uitkeringsinstantie UWV na een studie waarin werkzoekenden verschillend werden begeleid. In de ene groep kregen ze alleen digitale coaching, in de andere hadden ze één of meer keer persoonlijk contact met een begeleider. In de laatste groep kwamen duizenden mensen extra aan een baan.