Apple topper op hogere beurzen in VS

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent in de plus op 28.889 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 3290 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 9313 punten.

Apple werd 2,9 procent hoger gezet. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten in de boeken gezet, vooral dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhones in de feestdagenperiode. Topman Tim Cook verklaarde in zijn nopjes te zijn met de cijfers. Een jaar geleden kwam Apple juist nog met een omzetwaarschuwing door een tegenvallende vraag naar iPhones.

Boeing (plus 2,6 procent) is afgelopen kwartaal en over heel 2019 in de rode cijfers beland door de problemen met de 737 MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes met het type in korte tijd. Boeing schat de totale kosten van het aan de grond houden van de 737 MAX inmiddels op 18,6 miljard dollar, onder meer door compensatiebetalingen aan luchtvaartmaatschappijen.

GE beleefde naar eigen zeggen een sterk slot van 2019. Het bedrijf wist met name bij zijn luchtvaartdivisie de winst flink op te schroeven en steeg ruim 10 procent. Koffieketen Starbucks (min 2,5 procent) vreest dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China komende tijd een behoorlijk effect zal hebben op zijn resultaten.

Verder openden ook fastfoodketen McDonald's internethandelaar eBay, telecomconcern AT&T, chipconcern AMD en creditcardaanbieder Mastercard de boeken. Goldman Sachs kwam daarnaast met nieuwe strategische doelen voor de komende jaren. L Brands staat in de belangstelling omdat het naar verluidt lingerieketen Victoria's Secret zou willen verkopen.

De Fed maakt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) het rentebesluit bekend, gevolgd door een toelichting van president Jerome Powell. Er wordt algemeen verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente onveranderd laat.

De euro was 1,1002 dollar waard tegen 1,1001 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 53,23 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder, op 59,70 dollar per vat.