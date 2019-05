Column: Slaat de zomerhitte over op de markt?

De economische cijfers zijn na een bijzonder matige jaarstart weer aan de beterende hand. Ook van de ECB en de Fed hoeven we geen vuurwerk te verwachten. De ECB heeft al haar plannen voor het komende jaar al bij de vergadering in juni ontvouwd en de Fed zegt bij monde van voorzitter Powell voorlopig stoïcijns door te gaan waar het al anderhalf jaar mee bezig is (of Trump het nou leuk vindt of niet).

Handelsoorlog

Hoewel de handelsoorlog haar tentakels uitspreidt en zelfs de EU in haar greep houdt, lijkt het voorlopig even wat rustiger te worden aan het Amerikaans-Chinese front. De lijst met USD 200 miljard aan goederen waarop een tarief van 10% geheven kan gaan worden is nu bekend. Maar pas tegen het einde van de zomervakantie zullen de publieke consultaties zijn afgerond. Hierdoor zullen die tarieven pas net voor de cruciale Congresverkiezingen in november van kracht kunnen zijn. Mooi meegenomen: Trump laat zien dat hij “Tough on China” is, zonder dat het effect al in de portemonnee merkbaar is.

Toch broeit het wel op de markt. In China kennen ze namelijk geen zomervakantie. Het land weet voorlopig van geen wijken en heeft beloofd terug te zullen slaan. Maar wanneer zij dat doen, ligt er volgens het Witte Huis alweer een extra pakket van nog eens 200 miljard aan heffingen klaar. Ironisch genoeg maakt het feit dat ze juist zo relatief weinig importeren uit de VS het voor de Chinezen lastig om met gelijke munt terug te betalen. De oplossing lijkt dus simpel: dan moet die munt maar wat minder gelijk worden.

Vastgoedbubbels

De Chinese centrale bank zal zich daar niet expliciet over uitspreken, maar dat is wel wat er nu gebeurt. Ondanks dat de Chinese huizenmarkt de Moeder der Vastgoedbubbels wordt genoemd, zet de overheid opnieuw een monetair- en een fiscaal stimuleringsprogramma op poten. De groei zwakt namelijk af en dat komt met al die onzekerheid rondom handel bijzonder slecht uit. Chinese banken krijgen dus weer eens “instructies en cash” om uit te lenen aan bedrijven, ook al staan sommige van deze bedrijven er op voorhand al slecht voor. Dit zal uiteindelijk weer om honderden miljarden yuan gaan. De boodschap is duidelijk: de Chinese economie zal koste wat het kost door moeten groeien.

Dat zal dan inderdaad wél ten koste gaan van de yuan. Elke keer dat een centrale bank een QE-programma begint, krijgt de munt een waardedaling voor de kiezen. De yuan heeft in twee maanden 7% verloren tegenover de dollar. De door de markt gevreesde koers van USD/CNY 7 nadert snel. Net als in eerdere perioden dat de yuan plotseling veel waarde inleverde, dalen ook de grondstoffenprijzen.

Vooral koper (al ruim 18%!), aluminium en andere metalen moeten het ontgelden. Doorgaans is dat een redelijke indicatie dat er vraagtekens zijn over de groei van de wereldeconomie. De aandelenindices en de munten van de landen die deze grondstoffen produceren dalen eveneens. In vooral opkomende landen is de volatiliteit enorm gestegen. Het staat niet in verhouding met de relatieve rust die we hier nog zien. Het doet mij allemaal erg denken aan 2015/2016… Slaat de zomerhitte dus over op de markten? Het zou me niet verbazen.