Burberry verbrandt tientallen miljoenen euro’s

Het is niet nieuw dat de brand wordt gezet in onverkochte luxeproducten, maar de schaal waarop Burberry het afgelopen jaar producten vernietigde is relatief uniek. De afgelopen vier jaar werd er gemiddeld slechts voor 15 miljoen pond in de verbrandingsoven gestopt. Zou dat niet gebeuren, dan komen de producten voor een schijntje op de ’grijze markt’, vreest het merk.

Een trenchcoat van Burberry gaat voor 1700 euro over de toonbank. Een polo van het merk kost bijna 300 euro. Voor genoeg mensen zijn die prijzen geen bezwaar: in het eerste kwartaal noteerde het beursgenoteerde Burberry een omzet van 479 miljoen pond (535 miljoen euro).

De overtollige producten zijn overigens niet voor niets verbrand. Van de warmte die daarbij vrijkomt wordt duurzame energie opgewekt, aldus Burberry.