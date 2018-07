Woningprijs buiten de Randstad nog altijd onder crisisniveau

Over heel Nederland gezien is het verlies van voor de crisis al goedgemaakt. Maar buiten de Randstad (in dit geval: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) verwisselt een gemiddelde woning nog altijd onder de prijzen die in 2018 worden betaald. Dat becijferde het Economisch Bureau van ING.

Daarbij geldt voor de acht provincies buiten de Randstad dat de woningen in vier daarvan nog meer dan 5% onder de prijsniveaus van 2008 staan. Drenthe spant de kroon, daar levert een gemiddelde woning 7,6% minder op dan in 2008.

Kunt u de kaart niet goed zien, klik dan hier.

Het kan ook nog wel even duren voordat alle Nederlandse provincies de gemiddelde huizenprijs weer op het niveau van voor de crisis krijgen. Het Economisch Bureau van ING voorspelt de komende jaren wel stijgende woningprijzen, voor dit jaar bijvoorbeeld een plus van 8,5%, maar denkt desondanks dat het nog tot na 2020 kan duren tot ook in Drenthe de woningcrisis weer helemaal verteerd is.

