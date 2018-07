WhatsApp beperkt diensten in India vanwege lynchpartijen

Het gebruik van WhatsApp is in India zeer wijdverbreid, met 230 miljoen gebruikers. Mede daardoor verspreiden nepnieuws en geruchten zich als een olievlek. Zo vormde zich vorige week razendsnel een groep van 2000 mensen in de zuidelijke staat Karnataka, waarbij vier mannen werden aangevallen. Een van hen overleed. Het gerucht was dat zij van plan waren om kinderen te ontvoeren, terwijl de mannen, van beroep IT'er, op pad waren gegaan om honing te kopen.

De afgelopen jaren zijn dergelijke via WhatsApp aangezwengelde moordpartijen vaker voorgekomen, wat de dienst op kritiek vanuit de Indiase overheid is komen te staan. „WhatsApp kan zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet ontlopen”, zo klonk uit het ministerie van Informatie.

WhatsApp gaat nu in India limieten stellen aan de mogelijkheid om berichten en foto’s door te sturen. Dat kan voortaan nog maar aan vijf chatgroepen tegelijk. Daarna verdwijnt de forward-knop naast het bericht, zodat doorsturen op die wijze niet meer mogelijk is.

Dorpsleiders spreken met familieleden van vijf mensen die op 1 juli werden vermoord door een menigte in het Indiase district Dhule. Een dag later werden 23 mensen gearresteerd. Ⓒ AFP

De dienst heeft doorgestuurde berichten al voorzien van het label ’Forwarded’, zodat gebruikers kunnen zien dat het bericht niet is geschreven door de afzender. De hoop is dat gebruikers daardoor kritischer worden over het waarheidsgehalte van het bericht. Verder is WhatsApp ook een reclamecampagne gestart in Indiase dagbladen om te waarschuwen voor de verspreiding van nepnieuws.

Vanuit India klinken ook geluiden dat WhatsApp niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de lynchpartijen, aangezien die ook voor de introductie al veelvuldig voorkwamen. Daarvan zijn vanouds buitenstaanders en minderheden het slachtoffer, zoals arbeidsmigranten, moslims en leden van nomadische stammen.