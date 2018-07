Trump dreigt China met $500 miljard aan heffingen

„Ik doe het juiste voor ons land”, verklaarde Trump over het oplopende handelsconflict tussen de VS en China.

Importtarieven

De VS dreigden vorige week met een importtarief van 10% op $200 miljard aan Chinese producten. Peking heeft al laten weten niet op zijn handen te blijven zitten als er meer sancties komen. De Chinezen verwijten de VS een handelsoorlog in gang te hebben gezet die gezien moet worden als de grootste ,,vertrouwensmoordenaar" voor de wereldeconomie.

De VS en China hebben tot nu toe over en weer voor $34 miljard aan importtarieven opgelegd.

