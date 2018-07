Amsterdam pakt huisjesmelkers aan

,,Amsterdam kan niet zonder woningdelen'', zegt Ivens. ,,Voor veel jongeren is het de beste, maar ook de enige manier om in de stad te wonen. Maar we zien ook dat er veel huisjesmelkers zijn die proberen hun huurders een poot uit te draaien.'' Zo krijgen ze vaak geen huurcontract, mogen ze zich niet inschrijven bij de gemeente of betalen ze hoge huren voor een ,,bezemkast'', aldus de wethouder. ,,Soms zonder daglicht of frisse lucht.''

Individueel contract

Daarom wil de gemeente vanaf 2020 woningeigenaren verplichten alle huurders van een individueel contract te voorzien. Op die manier worden ze beter beschermd tegen misbruik.

Ook komt er extra aandacht voor overlast als gevolg van woningdelen. Zo kijkt de gemeente of in bepaalde buurten of appartementencomplexen een quotum kan worden ingesteld, waardoor een beperkt aantal vergunningen wordt verstrekt voor woningdelen.

Tot die tijd controleert de gemeente extra op misbruik door huisjesmelkers en woningdelen zonder vergunning. Handhavers zien hierop toe en delen indien nodig boetes uit.