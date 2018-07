Wiebes hoopt op herhaling succes VDL Nedcar

Ⓒ Dijkstra bv

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) hoopt dat VDL van de Siemens-vestiging in Hengelo net zo'n succes weet te maken als van de autofabriek Nedcar in Born. ,,Dan wordt dit goede nieuws voor iedereen in de regio alleen nog maar beter'', aldus de bewindsman.