Sancties zetten omvang Russische economie jaren terug in de tijd

In het tweede kwartaal ging het bruto binnenlands product (bbp) er met 4 procent omlaag ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het was het eerste volledige kwartaal sinds Rusland in februari buurland Oekraïne binnenviel. Sindsdien heeft de Russische economie het zwaar te verduren door de vele westerse sancties.

De strafmaatregelen en keuze van veel westerse bedrijven om het land de rug toe te keren hebben in Rusland al geleid tot veel minder import en export van goederen, terwijl de inflatie steeg naar het hoogste niveau in decennia. Russische huishoudens kopen ook minder en zijn in de onzekere tijden meer gaan sparen.

Toch is de krimp nog niet zo erg als eerder verwacht, meldde de Russische centrale bank. Wel is de prognose dat de malaise komende kwartalen nog zal verergeren. Het dieptepunt van de crisis zou dan ergens in de eerste helft van volgend jaar worden bereikt. Daarna zou de Russische economie voldoende aangepast moeten zijn aan de nieuwe situatie dat de groei kan worden hervat.

Maar bij de centrale bank houden ze ook rekening met een zogenaamd risicoscenario waarbij de mondiale economische omstandigheden verder verslechteren en de Russische export door extra sancties verder onder druk komt te staan. Als dat gebeurt, kan de malaise volgend jaar dieper zijn dan tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2009 en zou de groei pas in 2025 terugkeren.