Ford roept auto's terug in Nederland

De koppeling bij bepaalde modellen van de C-MAX, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo en S-Max kan gaan slippen, meldt de Nederlandse wegverkeersdienst RDW. Dit beïnvloedt de snelheid en rijprestaties van de voertuigen. In extreme gevallen kunnen delen van de koppeling loslaten en onder de motorkap terechtkomen.

Eerder deze week meldde Ford al dat 550.000 auto's in de VS terug naar de garage moeten wegens een ander defect. Door een probleem met de transmissie kunnen wagens in een andere versnelling staan dan het lijkt. Zo kan een auto gekoppeld zijn terwijl het lijkt of hij op de parkeerstand staat.