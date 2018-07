Justitie blundert met peperdure Chrysler

De fout kwam aan het licht toen de rechtbank besloot dat Domeinen de Chrysler Sebring Convertible EL5 moest worden teruggegeven. Dat kon niet, dus bood Domeinen een schadevergoeding van €500. Er kwam een klacht: de taxateur van Domeinen dacht dat hij te maken had gehad met een ’eenvoudige’ 4-deurs sedanuitvoering. In plaats daarvan had hij een in gelimiteerde oplage geproduceerde 2-deurs cabrio naar de sloop laten brengen.

De man van wie de auto is geweest, had er bovendien juist vier nieuwe velgen en banden onder laten zetten. Daar had hij naar eigen zeggen maar 50 kilometer kunnen rijden. Na tussenkomst van de Nationale Ombudsman gaat nu een externe taxateur een nieuwe schadevergoeding bepalen. Komen Domeinen en de man er dan alsnog niet uit, dan kan die laatste een rechtszaak aanspannen.