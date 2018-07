’KLM-vliegers gaan voor de poen’

Dat is gebleken bij een nieuw overleg tussen KLM en de vliegers, dat donderdag plaatsvond, zo melden bronnen aan De Telegraaf.

De vliegervakbond eist één vrije dag per maand extra totdat de pilotentekorten zijn ingelopen. “Het gaat alleen maar om de poen”, zo stelt een goed ingevoerde bron rondom de VNV. In totaal eisen de vliegers 18 extra vrije dagen vanaf 1 januari dit jaar. Omdat het jaar al half voorbij is, kunnen deze dagen slechts deels te gelde gemaakt worden. Dat kost KLM veel geld.

Boter bij vis

Ruim een maand geleden werd het cao-akkoord dat al eerder in mei was bereikt afgekeurd door de ledenraad van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Door dat akkoord krijgen de KLM-vliegers meer vrije tijd en loon voor werkdrukverlichting. Besparingen die in 2015 zijn ingezet, worden hier deels mee ongedaan gemaakt. De directie moet echter na een redelijk succesvol jaar boter bij de vis doen, waardoor de kosten structureel omhooggaan.

KLM zegt in een reactie dat de wensen van de vliegers ‘uiterst serieus’ neemt. “KLM streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen de grenzen van een verantwoorde bedrijfsvoering, tot een nieuw cao-akkoord te komen. En ook het inhuren van externe vliegtuigen met bemanning voor werkdrukverlichting is geen optie omdat dit KLM honderden miljoenen euro kost”, zegt een woordvoerder. De VNV wil niet reageren.

Verlichte werkdruk

De vliegervakbond maakt zich zorgen over de werkdruk van de piloten, onder meer als gevolg van de groei van KLM in de afgelopen jaren. KLM wil de werkdruk voor vliegers graag verlichten, maar kan dit pas doen als daarvoor voldoende vliegers zijn aangenomen.

Volgens een zegsvrouw is geen sprake van tekorten. Er zijn extra vliegers, maar moeten eerst worden opgeleid voor de vliegtuigtypen waarmee KLM opereert”, aldus de zegsvrouw. De roosterproblematiek bij KLM is opvallend, omdat een paar jaar geleden nog 110 piloten gedwongen werden ontslagen bij KLM-dochter Martinair omdat deze ‘te duur’ waren. Deze piloten werken nu veelal voor de concurrentie.

Het rommelt al een tijd tussen de vliegers en KLM. Begin dit jaar gooide VNV-voorzitter Arthur van den Hudding de knuppel in het hoenderhok door te stellen dat ‘staken het woord van 2018’ is. De vliegers ontvingen twee maandsalarissen aan winstdeling over het voorgaand jaar. Piloten zijn de duurste krachten van KLM.