Kabinet schuift aanpak misstanden arbeidsmigranten door

Den Haag - Het kabinet laat na om hard in te grijpen in de uitzendbranche om misstanden rond arbeidsmigranten te voorkomen. Dat was wel geadviseerd door een speciaal aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer, maar wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet. Wel voert het kabinet op korte termijn andere ’verbeteringen’ voor de positie van arbeidsmigranten door.