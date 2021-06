Nasdaq zet nieuwe piek neer; maker pick-uptrucks bergafwaarts;

De Dow Jones-index eindigt 0,3% lager bij 34.394 punten. De brede S&P 500 dikt 0,2% aan op een nieuwe piek van 4255 punten. Techbeurs Nasdaq wint 0,7% bij 14174 punten, een aanscherping van het record sinds april.

Beleggers in de VS wachten de beleidsvergadering van de Federal Reserve af. Ze zijn benieuwd wat de centrale bank besluit naar aanleiding van de opgelopen inflatie in de Verenigde Staten. Mogelijk worden stimuleringsmaatregelen van de Fed versneld afgebouwd.

Biotechbedrijf Novavax ziet de riante winst geheel verdampen en koers 0,9% lager. De onderneming kwam met goede resultaten van tests met zijn coronavaccin, dat qua effectiviteit vergelijkbaar is met soortgelijke vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die inentingen maken ook gebruik van de mRNa-techniek.

Verder maakte de producent van elektrische pick-uptrucks Lordstown Motors een koersval van 17%. De topman en financieel directeur van de start-up stapten op nadat uit een onderzoek was gebleken dat ze onjuiste beweringen hadden gedaan over het aantal bestellingen dat het bedrijf binnen had gehaald waarmee beleggers mogelijk zijn misleid. Vorige week maakte Lordstown nog bekend meer geld nodig te hebben om daadwerkelijk auto's te gaan produceren.

Oliefonds Chevron houdt een winst van 0,2% over na een opgewekt begin. Naar verluidt wil Shell al zijn bezittingen in de Permian Basin, een olierijk gebied in Texas en enkele naburige staten, van de hand doen.

De bitcoin steeg tot boven de 40.000 dollar. De cryptomunt schoot omhoog nadat Tesla-topman Elon Musk op Twitter had gezegd dat zijn bedrijf weer bitcoins als betalingsmiddel zou accepteren als het zogeheten minen voor minimaal de helft op groene stroom zou gebeuren. Tesla (+1,3%) accepteerde de digitale munt sinds maart, maar stopte daar binnen twee maanden weer mee vanwege zorgen over het milieu.