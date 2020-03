Triodos Bank schort handel in certificaten op vanwege coronavirus

"Deze onzekerheid leidt tot verstoring van markten op een ongekende schaal", benadrukt de bank, die eens sterk duurzaamheidsprofiel heeft. "Onder deze omstandigheden heeft Triodos Bank ervoor gekozen om te stoppen met het aanbieden van certificaten en te stoppen met het accepteren van verkooporders van certificaten totdat er meer duidelijkheid is over de effecten die de pandemie heeft op Triodos Bank en haar certificaten."

Triodos Bank kwam tevens met zijn jaarcijfers over 2019. Ondanks het ongunstige renteklimaat, groeide de nettowinst tot 38,8 miljoen. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder, voornamelijk dankzij groei met leningen en van de fondsen in beheer. Ook was sprake van enkele eenmalige posten.

De operationele kosten stegen ook. Dat kwam vooral door een toename van het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met het antiwitwasbeleid bij de bank. Op dit vlak kreeg Triodos Bank eerder een tik op de vingers van De Nederlandsche Bank (DNB). De bank zou te weinig hebben gedaan tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme. Volgens Triodos Bank liggen de herstelmaatregelen, ontwikkeld naar aanleiding van aanwijzingen van DNB, inmiddels op schema.