Fortis: volgende week claimen

Gedupeerde Fortisbeleggers die tussen 21 september 2007 en 3 oktober 2008 aandelen hadden van de genationaliseerde bank-verzekeraar kunnen vanaf komende vrijdag hun geld gaan vorderen.

Formulier

Op de website www.forsettlement.com worden veel vragen beantwoord, zoals: hoe kom ik aan een claimformulier? Hier kan je vanaf 27 juli het claimformulier uploaden.

Een claimformulier kan ook worden aangevraagd via het volgende e-mail-adres: forsettlement@computershare.com of telefonisch door op werkdagen te bellen met 0800 2 6832 voor België, 030 2525359 voor Nederland of +32 2 5575900 vanuit andere landen.

Beleggers die bekend zijn bij de claims administrator - de meeste actieve claimanten - ontvangen in augustus een claimformulier; beleggers kunnen dit formulier ook downloaden.

Bewijs

Beleggers moeten natuurlijk hun claim onderbouwen met bewijsmateriaal. De meeste banken en brokers kunnen hun klanten hiervan voorzien; zo niet, dan dient de belegger dat zelf te doen en zijn Fortis-transacties uit zijn eigen administratie te halen.

Actieve beleggers die zich hebben aangesloten bij een van de claimantenorganisaties krijgen 25% extra. Dit omdat zij kosten hebben gemaakt. Dat geldt ook voor leden van de Vereniging van Effectenbezitters.

Wie niet mee wil doen met de schikking moet voor 31 december een opt-out-verklaring inleveren. Wie wél mee wil doen, heeft tot 29 juli 2019 om de claim in te dienen.