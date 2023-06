Action haalt zelfscankassa’s in aantal filialen weg, ’heeft niets met diefstal te maken’

RTL vernam van medewerkers van Action dat de zelfscankassa’s verwijderd waren omdat er zoveel werd gestolen. Maar de officiële verklaring van Action luidt dat de keten de mogelijkheid om zelfstandig af te rekenen nog aan het testen is. Dat kan betekenen dat de zelfscankassa’s soms verdwijnen en soms juist worden bijgeplaatst. Action wil daarover geen cijfers naar buiten brengen.

„We kijken voortdurend hoe we de klantervaring kunnen verbeteren, de zelfscan is relatief nieuw”, aldus de woordvoerster. „Wij, en onze klanten, moeten hier nog van leren en door het te testen leren we wat de beste manier is. Hierin worden verschillende manieren getest met diverse technologische mogelijkheden.”

Action gaat niet in op vragen over de diefstalgevoeligheid van zelfscankassa’s. Dat laatste is iets waar experts eerder wel voor hebben gewaarschuwd. Bij Action wordt het risico dat klanten soms producten meenemen zonder af te rekenen, opgevangen door steekproeven van winkelmedewerkers. Dan controleert de medewerker of een klant bij de zelfscankassa wel alle artikelen heeft betaald.