Uitstel van betaling voor kampeerketen De Vrijbuiter

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Donderdag is het personeel van de kampeerhallen al ingelicht De Vrijbuiter heeft ook filialen in Zaandam, Gouda en Roermond.

De Vrijbuiter werd opgericht in 1985 door Jaap van Zuijlekom. De andere drie winkels zijn er in 2008 bij gekomen. In het hoogseizoen werken zo’n 300 mensen in de kampeerhallen, in het laagseizoen ruim honderd. Roden is met 22.000 vierkante meter de grootste vestiging.

Wat de oorzaak is van het dreigende faillissement is nog niet duidelijk, aldus het Dagblad van het Noorden. Wel is bekend dat het bedrijf al jaren in zwaar weer zit: de Vrijbuiter stond ook in 2014 al op het randje van omvallen. De toenmalige directeur Steven de Raad besloot tot een ombouwoperatie om een eind te maken aan het saaie, stoffige imago van de winkels.