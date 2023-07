Microsoft en Nvidia krijgen lagere weging in Nasdaq: ’Hoeft niet tot koersdruk te leiden’

De grootste bedrijven in de Nasdaq zijn de afgelopen maanden dermate hard gestegen, dat zij een wel heel erg groot gewicht in de index hebben gekregen. Na sluiting van de Amerikaanse technologiebeurs vind daarom vrijdagavond een herweging plaats. Omdat etf’s hun belangen in onder meer Apple, Alphabet en Microsoft moeten afbouwen, leidt dat in theorie tot verkoopdruk. „Maar besef dat de hele markt dit al weet.”

Dankzij de ruime verdrievoudiging van de beurskoers dit jaar weegt Nvidia nu voor ruim 7% mee in de Nasdaq. Dat is maandag 3 procentpunten minder. Ⓒ Bloomberg