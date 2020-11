Misvatting: je krijgt minder pensioen dan je inlegt

Dat blijkt uit onderzoek door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) onder ruim 1500 Nederlanders. PFZW-directeur Peter Borgdorff noemt de pensioenkennis van Nederlanders ’beroerd’.

Inleg

Maar liefst 60% van de respondenten denkt uiteindelijk minder pensioen te krijgen dan het bedrag dat zij en de werkgever hiervoor hebben ingelegd. In werkelijkheid krijgen zij juist gemiddeld twee tot drie keer hun inleg uitgekeerd, meldt PFZW.

Slechts 16% geeft aan dat zij denken meer terug te krijgen dan hun ingelegde premie. Bijna een kwart geeft aan niet te weten hoe het zit met het pensioen.

Er is sowieso weinig vertrouwen in het pensioenstelsel. Slechts 22% geeft aan veel vertrouwen in het systeem te hebben. Ook verdiepen Nederlanders zich niet echt in pensioen. Van de mannen geeft ongeveer de helft aan regelmatig berichtgeving hierover te lezen, van de vrouwen een op de drie.

Afbreuk

Borgdorff: „De onzekerheid of het pensioen straks wel genoeg is om van te leven, lijkt voor een groot deel voort te komen uit misvattingen. Ideeën als ’ik krijg straks minder pensioen dan dat ik heb ingelegd’ en ’van iedere euro die ik inleg krijg ik minder dan een euro terug’ doen logischerwijs afbreuk aan het vertrouwen in het Nederlands pensioenstelsel.”

PFZW is een van de grootste pensioenfondsen, en net als ambtenarenfonds ABP een fonds dat er zo slecht voor staat, dat het al jaren niet heeft kunnen indexeren en volgend jaar mogelijk zelfs moet korten.