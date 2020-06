Column: veenbrand op de grondstoffenmarkt

IJzererts beweegt als een van de weinige grondstoffen nog tegen de trend in. Ⓒ AFP

Onzekerheid is nog steeds troef in veel grondstofmarkten. Het is te vroeg voor teveel optimisme over de vraag naar grondstoffen. Dat is in het kort de conclusie van onze Monthly Commodity Insights, die wij vorige week uitbrachten. We hebben verschillende redenen voor onze terughoudendheid.