Column: Brussel doet aan nepdemocratie

Europarlementariërs van de Brexit Party keren de zaal de rug toe tijdens het spelen van het Europese volkslied. Ⓒ AFP

Frans Timmermans verloor in Duitsland elf zetels. In Spanje won Frans Timmermans er zes. Frans Timmermans verspeelde een zetel in Zweden, hij raakte in Slowakije een zetel kwijt. In Luxemburg behield Frans Timmermans zijn ene zetel. Acht zetels kachelde Frans Timmermans achteruit in Frankrijk. Daarentegen won Frans Timmermans er drie in Nederland.