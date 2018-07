Animo in bitcoin neemt verder toe

Op platform Coindesk werd iets meer dan $7700 neergelegd voor de bitcoin. Daarmee kreeg de opmars sinds halverwege juli een mooi vervolg.

Na de malaise in juni met een terugval tot ruim onder de $6000 heeft de bitcoin geleidelijk aan animo gewonnen bij beleggers.

Het nieuws eerder deze maand dat vermogensbeheerder BlackRock brood zou zien in de kansen van de cryptomunten droeg bij aan het terugdringen van de somberheid rond de digitale munt.

In juni ging de bitcoin nog gebukt onder de schrik over de diefstal van miljoenen virtuele munt bij een cryptobeurs in Zuid-Korea.