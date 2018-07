Deliveroo wint rechtszaak van klagende zzp’er

Sytze Ferwerda, een student aan de Universiteit van Amsterdam, was het niet eens met de beslissing van Deliveroo dat maaltijdbezorgers voortaan als zzp’er aan de slag moesten. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk steunde zijn gang naar de rechter.

In de rechterlijke uitspraak krijgt Deliveroo volledig gelijk. De rechter stelt dat de relatie tussen Deliveroo en de maaltijdbezorger niet als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt. Volgens de rechter is er in de werkrelatie veel veranderd vanaf het moment dat Ferwerda zzp’er werd.

„Ferwerda mocht vanaf dat moment zelf beslissen of hij zichzelf aanmeldde voor werk, mocht een bestelling weigeren en had zelfs de vrijheid om, zij het niet zonder consequenties, als hij een tijdvak had gereserveerd toch niet te gaan werken”, zo stelt de rechter.

Op stoel wetgever

De rechter wijst erop dat het arbeidsrecht nog geen rekening houdt met de opkomst van de zogeheten platformeconomie. Dat maakt deze arbeidsrelaties nieuw en anders vergeleken met traditionele bedrijven. De rechter ziet echter geen reden in te grijpen in de zzp-constructies die Deliveroo heeft opgetuigd.

„Wanneer het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms als Deliveroo dergelijke overeenkomsten aanbeiden, zal de wetgever daartegen maatregelen moeten treffen”, zo stelt de rechter.

Deliveroo blij

Deliveroo besloot vorig jaar dat alle dienstverbanden met fietsers werden beëindigd. Voortaan zou het bedrijf alleen nog met zzp’ers werken. Naast PvdA kwam ook vakbond FNV daartegen in verzet. Er loopt nog een rechtszaak van de Riders Union van FNV tegen Deliveroo.

„Dit is de eerste keer dat onze manier van werken in Nederland getest is, wij zijn verheugd dat de Rechtbank Amsterdam met deze uitspraak duidelijk bevestigt dat bezorgers als zelfstandigen werken”, aldus een woordvoerder van Deliveroo.

Ophef

De keus van Deliveroo om met zzp’ers te werken, leidde tot veel ophef omdat de fietsers dan onverzekerd waren. Inmuddels heeft de maaltijdbezorgdienst een verzekering voor de fietsers geregeld.

Deliveroo onderkent dat er nog altijd haken en ogen zijn aan de positie van de fietsende zzp’ers. „Wij zien ook de behoefte in de maatschappij om zelfstandigen onderdeel te maken van de sociale zekerheid in Nederland”, aldus een woordvoerder. „Flexibel werken en sociale zekerheid zou hand in hand moeten kunnen gaan, in plaats van dat het elkaar uitsluit. Wij blijven hierover het gesprek aangaan, met onder meer de politiek en de bezorgers zelf. Dit omdat wij vinden dat flexibiliteit niet ten koste zou moeten gaan van sociale zekerheid.”

Teleurgesteld

PvdA-Kamerlid Van Dijk vindt de uitspraak ’teleurstellend’. „Ik vind het wel opvallend dat de rechter tijdens de zitting al zei dat ze het gevoel had op de stoel van de wetgever te zitten en dat schrijft ze nu in de uitspraak ook op.”

Volgens Van Dijk is er een politieke meerderheid om iets te doen aan ’laagbetaald ondernemerschap’. „Ik had de hoop dat deze rechtszaak tot een versnelling van het politieke proces zou leiden.”

Koolmees aan zet

Nu is het aan de politiek, stelt het PvdA-Kamerlid. Hij ziet in het regeerakkoord ’goede aanzetten’, maar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft meer tijd nodig om een oplossing te vinden voor de vastgelopen wet DBA die de relatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers regelt.

„We gaan kijken wat we nog kunnen in hoger beroep”, aldus Van Dijk. „Daarover wil ik eerst juristen raadplegen. Als we in hoger beroep gaan, moeten we weer een crowdfundingsactie houden, want dat kost weer geld.”