Nissan-topman: personeel danste naar pijpen van Carlos Ghosn

Uchida, die het stuur in 2019 overnam bij Nissan een jaar nadat Ghosn werd vastgezet op verdenking van fraude en belastingontduiking, benadrukt dat de voormalige autobaas zoveel macht in de voorbije jaren had opgebouwd dat het personeel naar zijn pijpen danste: „We probeerden alleen de muziek te spelen die hem goed in de oren klonk.”

Bekijk ook: Amerikaan heeft spijt van hulp bij vlucht automagnaat Carlos Ghosn

De topman die als getuige was opgeroepen voor Nissan in de rechtszaak tegen onder meer Ghosn, gaf verder aan om er alles aan te doen om de problemen bij de Japanse autobouwer op te gaan lossen: „Er was een gebrek aan transparantie, waardoor de absolute macht in de hand van één persoon is geplaatst.”

Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privédoeleinden.

Hulp bij vlucht

Michael Taylor, een Amerikaan die hulp bood bij de vlucht van Ghosn uit Japan heeft daarvoor eerder al zijn verontschuldigingen aangeboden. Vanuit zijn woning werd de voormalige autotsaar via een muziekkist uit het Aziatisch land gesmokkeld. Momenteel verblijft Ghosn nog steeds in Libanon, waar hij ook een paspoort van heeft.

In Frankrijk loopt eveneens nog een zaak tegen Ghosn. Hij wordt verdacht te weinig belasting te hebben betaald tijdens zijn verblijf in Parijs. In de Franse hoofdstad stond hij ook aan het hoofd bij het autoconcern Renault.