Juncker gaat zonder toereiking naar Trump

EC-woordvoerder Margaritis Schinas benadrukte voorafgaand aan het vertrek van Juncker naar Washington dat het bezoek aan Trump wordt gezien als een dialoog om de handelsrelaties tussen de Europese Unie en Amerika te verbeteren, zo meldt Reuters.

Eind mei gooide Amerika nog de knuppel in het hoenderhoek met het opleggen van importtarieven voor staal en aluminium afkomstig vanuit Europa.

Afgelopen vrijdag deed Trump via een tweet-bericht nog een duit in het zakje met een sneer aan de Europese Unie over het manipuleren van de eigen valuta.