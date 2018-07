’Verdachte Russische spion bij ontmoeting met Fed-official’

Zo zouden Stanley Fischer, voormalig vicevoorzitter bij de Fed, en Nathan Sheets, oud-ondersecretaris bij het ministerie van Financiën, samen met Butina en Alexander Torshin, een vertegenwoordiger van de Russische centrale bank, tweemaal bij elkaar in Washington aan tafel hebben gezeten om te spreken over de economische relatie tussen Amerika en Rusland. Butina was in dienst van Torshin die top zijn beurt nauwe banden had met de Russische president Poetin.

De ontmoetingen waar Fisher en Sheets aanwezig bij waren, werden georganiseerd door de Center for the National Interest. Fischer die in in mei 2014 vice-voorzitter werd bij de Fed trad in 2017 terug om persoonlijke redenen.