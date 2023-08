Frits Goldschmeding 90 jaar

De geboren Amsterdammer,die gerekend wordt tot een van de vermogendste Nederlanders, richtte acht jaar geleden de Goldschmeding Foundation op, die onder meer initiatieven financiert om kwetsbare jongeren en ouderen aan werk te helpen, evenals nieuwkomers van buiten Europa en werkzoekenden met een handicap.

Gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat de draagkrachtige stichting nastreeft, in de hoop de samenleving in evenwicht te houden. De stichting richt zich in zijn eigen woorden op een ’menswaardige economie’.

,,Dat vraagt een besef dat mensen geen kostenposten in de economie zijn. Het draait juist om een gemeenschappelijk besef dat de economie de bloei en het welzijn van mensen ondersteunt.”

Zoals de jarige het zelf uitdrukt: ,,Stel jezelf niet centraal, maar stel de ander centraal.”

Proficiat!