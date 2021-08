Oliebedrijven helpen Wall Street naar records

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell meldde dat de centrale banken dit jaar met de afbouw van de steunprogramma’s van $120 miljard aan aankopen van obligaties kunnen beginnen. De economie is daar sterk genoeg voor. Een renteverhoging verwacht hij pas later, ergens volgend jaar.

De Dow-Jonesindex noteert 0,7% hoger, de brede S&P ging 0,8% opwaarts en techgraadmeter Nasdaq boekt 1,2% winst. De Russell 2000 voor middelgrote bedrijven staat 1,1% hoger.

Goud wint 1,4%, zilver stijgt 2,2%, rentes op staatsschuld lopen terug. De euro won 0,4% bij $1,1793.

Na de toespraak daalde de VIX- of volatiliteitsindex met 3% naar 16 indexpunten.

Stijging prijzen

Tegelijkertijd werd bekend dat een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse consumentenprijzen in juli met 4,2 procent was gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in dertig jaar tijd, wat critici van het Fed-beleid mogelijk steunt in hun opinie dat het binnenkort afgelopen moet zijn met de toestroom van goedkoop geld.

De olieprijs WTI noteert 1,8% winst. Vanwege tijdelijk lagere voorraden en de naderende orkaan Ida in oliewingebied Golf van Mexico profiteren oliefondsen.

Bij deze fondsen stond Occidental Petroleum 7% hoger, Cimarex Energie wint 6,5% en Cabot Oil stijgt 6,5%, Marathon Oil noteert 4,5% winst. Chevron stijgt 1,5%.

Peloton, dat fitnessapparatuur voor thuistrainingen verkoopt, ging 8 procent onderuit. Het bedrijf heeft dagvaardingen ontvangen van justitie in de Verenigde Staten om informatie en documenten te geven over ongelukken met bepaalde loopbanden van het bedrijf. Bij een van die ongelukken kwam een kind om het leven. Er zijn al tienduizenden exemplaren teruggeroepen.

Maaltijdbezorger DoorDash verloor 0,6 procent, nadat branchegenoot Just Eat Takeaway in Amsterdam een duikeling had gemaakt. New York wil een bovengrens instellen voor de commissies die maaltijdbezorgers bij restauranthouders in rekening brengen.