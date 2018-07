Vakantiebaan levert meer op dan ooit

Vorig jaar leverden vakantiebaantjes nog gemiddeld €8,21 per uur op en het jaar daarvoor €6,96. Volgens de jongerenbond is bijna twee derde van de jongeren (meer dan) tevreden met het salaris. Tegelijk is het aandeel dat ontevreden is (11%), gedaald vergeleken met vorig jaar.

Spaarrekening of vakantie

FNV stelt ook dat jongeren minder geld uitgeven aan studie en het aflossen van schulden. Ze zetten het dit jaar vaker op een spaarrekening of geven het uit aan vakanties.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het grootste deel van de jongeren geen last heeft van stress door hun vakantiebaan. Degenen die hier wel last van hebben, wijzen vervelende collega’s als oorzaak aan.

De keuze is reuze als het gaat om vakantiebaantjes. Wat wel en niet mag, lees je hier.