Nederland koploper in muziek

Het percentage van alle Nederlandse gebruikers dat betaalt voor streaming muziekdiensten zoals Spotify, Deezer, Napster, Apple Music en Google Play Music ligt duidelijk boven het wereldwijde gemiddelde. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper.

Wereldwijd heeft ongeveer een derde van alle Spotify gebruikers een betaald account.

Uit de meest recente cijfers van Telecompaper blijkt dat 5,8 miljoen Nederlanders gebruik maken van Spotify, zowel gratis als betaalde versies.

In het tweede kwartaal van dit jaar had 53% van alle Nederlandse Spotify-gebruikers een betaald account. Bij Deezer was dit 50%, zo blijkt uit het onderzoek. Apple Music blijft achter met een percentage van 24%.

Het grote percentage betalende Nederlandse gebruikers voor streaming muziekdiensten is te wijten aan de megadeals die telecomproviders met streamingmuziekdiensten sluiten. Klanten van KPN krijgen bijvoorbeeld korting op een betaald account van Spotify. Andere aanbieders hebben vergelijkbare deals. Apple heeft specifiek voor zijn Apple Music geen overeenkomsten met telecomproviders.