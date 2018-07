Kerstman trotseert zomerhitte voor jaarcongres

Op het 61ste wereldcongres voor kerstmannen dat in de Deense hoofdstad van start is gegaan, namen een aantal kerstmannen al een duik in de zee om af te koelen, zo meldt Reuters.

Tijdens het driedaagse evenement staat onder een meer een bezoek aan het wereldberoemde standbeeld 'De kleine zeemeermin’ op het programma.

Met een parcours van obstakels strijden de kerstmannen verder om het officieuze wereldkampioenschap het snelst pakket bezorgen.