Olieprijs stijgt op uitval Trump

President Rouhani van Iran waarschuwde Trump met „de moeder aller oorlogen” na de opgelegde sancties tegen de producent.

Iran is recent door sancties ernstig beperkt in zijn uitvoer van ruwe olie. De Iraanse export van olie is naar een zesmaands laagtepunt teruggegaan.

De VS willen dat Iran zich uit een aantal landen in het Midden-Oosten terugtrekt, zoals in de oorlog in Syrië.

Trump waarschuwde Iran per tweet niet het conflict te zoeken.

Brentolie, de meest verhandelde soort, steeg in reactie na forse prijsafname afgelopen week met 0,7% tot $73,58 per vat van 159 liter. De prijs van het Amerikaanse WTI bleef maar net onder het belangrijke niveau van $70 voor een vat.

Ommezwaai

Op de achtergrond speelt mee dat Saudi-Arabië zich vorige week niet bereid verklaarde tekorten in de oliemarkt op te vangen, anders dan marktgeruchten eerder deden geloven. De prijs steeg toen met 1%.

Binnen de oliemarkt is een opvallende wending begonnen en kiezen handelaren volgens ING Research voor het eerst sinds de zomer van 2015 vaker voor futurecontracten voor de langere termijn in WTI olie dan voor soortgelijke posities in Brent.