Ierse piloten Ryanair staken ook deze week

In Nederland wordt vooralsnog niet gestaakt, maar de acties kunnen wel vluchten van en naar bestemmingen in Nederland raken als die worden uitgevoerd door personeel uit een van de landen waar wordt gestaakt. De bonden in Nederland zijn ook ontevreden over de arbeidsvoorwaarden, maar praten nog met Ryanair.

Eerder op de dag bleek uit de kwartaalcijfers van Ryanair nog dat de acties een flinke hap nemen uit de winst van het Ierse concern. Ook hogere kosten voor brandstof en lagere ticketprijzen speelden daarbij overigens een rol.