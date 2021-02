Dik vier jaar cel voor smokkelen gevallen autotsaar Carlos Ghosn

Ghosn had huisarrest in Japan in afwachting van een proces voor megafraude en belastingontduiking. Maar hij ontsnapte in december 2019, verstopt in een instrumentenkoffer, met een vlucht van de Turkse privéjetverhuurder MNG Jet van Osaka naar Istanbul. Van daaruit vloog de voormalige topman naar zijn thuislnd Libanon. Ghosn heeft zowel de Braziliaanse, Franse als Libanese nationaliteit. Hij zit nu nog altijd in Libanon, dat, net als Turkije, geen uitleveringsverdrag heeft met Japan. Maar hij mag het land niet uit.

De veroordeelde Turken waren verbaasd over hun celstraf en gaan in hoger beroep. Ze zeiden niets te weten van de aanwezigheid van Ghosn tijdens de vlucht. Een van de twee piloten vroeg zich hardop af waar ter wereld aan piloten wordt gevraagd wat er in de bagage zit.

Volgens de Turkse openbaar aanklager was de ontsnapping met de vlucht naar Istanbul uiterst zorgvuldig voorbereid, alsof het een militaire operatie betrof. In de instrumentenkoffer waren zeven gaten geboord, zodat Ghosn kon blijven ademen.

Via een Libanese vriend en zakenman had Ghosn gezocht gekregen met de Amerikaan Michael Taylor, die voor grote sommen geld de ontsnapping regelde. Zo zou de directeur van MNG Jet Okan Kosemen voordat de vlucht plaatsvond via verschillende transfers ruim 250.000 euro zijn betaald.