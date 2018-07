Beurs: AEX zegeviert bij 17-jarige top

De AEX sloot 0,6% in de plus op 573,62 punten. De index belandde boven de intraday top van mei van 572,9 punten en derhalve op het hoogste niveau in zeventien jaar. De AMX steeg 0,9% naar 778,08 punten.

De Duitse DAX en de Franse CAC40 stegen door en klommen 1,2% respectievelijk 1%. Londen noteerde 0,9% winst.

Een drijfveer was China, dat via de People’s Bank of China aankondigde soepeler leenvoorwaarden aan te bieden. Dat leidde direct tot een opmars van mijnbouwbedrijven en grondstoffen, constateert partner Richard Abma van OHV Vermogensbeheer.

Andere beurzen in de VS en Europa tonen zich nog steeds ongekend optimistisch, een AEX-rally naar 600 punten is bij positieve technische standen daarmee „heel goed mogelijk”, aldus Abma. „Aandelen blijven met een dividendrendement van 4% en fondsen met een koers-winstverhouding van 14-15 de boventoon voeren.”

Zomertempo

„We komen in de handel nu echt in het zomertempo: de interesses van beleggers en volumes zijn wat laag, markten raken leger, ondanks dat we in het resultatenseizoen zitten”, constateert handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „Beleggers zijn wel goed gestemd. Ze borduren voort op de goede cijfers.”

De Dow Jones steeg 0,8% op Wall Street, de Nasdaq en S&P500 gingen in lijn mee.

Trump-uitval

De uitval van de Amerikaanse president Trump naar Iran, en de tegenreactie, treft de olieprijs. Brentolie ging 1,2% hoger, WTI in de VS met 1,6%.

„Trump gooit er door zijn tweets weleens wat uit dat de markt nerveus markt”, stelt Bonsee. „Hoe dichter we bij november geraken en de sanctiebeperkingen tegen Iran eraan komen, en de Straat van Hormus wordt afgesloten, hoe vaker zulke volatiliteit de handel gaat beïnvloeden.”

Dinsdagmiddag benadrukte Trump op Twitter nog eens de waarde van importheffingen.

De vanochtend door Europese bedrijven gepubliceerde bedrijven, zoals Peugeot en de Zwitserse bank UBS, vielen eveneens in de smaak. Daarnaast was er goed nieuws over de Duitse industrie. Dat Trump zint op handelsafspraken met Europa volgende week, is een gunstig signaal, stelt Abma. „Beleggers prijzen dat effect al in.”

Randstad glimt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk uitzender Randstad met een plus van 4,2% uit bij de slotbel. „Een positieve verrassing”, aldus Bonsee van ABN Amro. De uitzender rapporteerde een meevallende winstgroei, hoewel de omzet achterbleef bij de verwachtingen.

Staalproducent ArcelorMittal kroop aan kop met een tussensprint tot uiteindelijk 5,4%, mede op grootschalige steun van China die doorsijpelde naar zijn grote grondstoffenmarkt. Het ging volgens Bloomberg akkoord tevens met de voorwaarden voor de overname van het Italiaanse Ilva die vakbonden stelden.

Philips dikte met 1,9% aan. Het concern kreeg een miljoenenboete met korting uit Brussel wegens marktmanipulatie.

Unibail-Rodamco bleef onveranderd en verkocht het Capital 8-conferentiecentrum in Parijs aan Invesco Real Estate tegen €789 miljoen.

ING pakte 2,4% bij het slot, ondanks een adviesverlaging door de Canadese bank RBC naar ’houden’. Het koersdoel gaat van €16,50 naar €14. Financials ABN Amro (+2,8%) en Aegon (+1,5%) en NN (+1,1%) volgden in het spoor.

Aalberts Industries, dat een kleine overname aankondigde, won 0,9%.

AkzoNobel bleef vlak hoewel sectorgenoot in verf Sherwin-Williams zijn kwartaalresultaat versterkte.

Defensieve aandelen als Unilever (-0,4%), KPN (-1%), Wolters Kluwer (-1,2%) en Heineken (-0,7%) verloren terrein.

Steun halfgeleiders

Bij de middelgrote fondsen eindigde de toeleverancier aan de chipsector BESI met een plus van 4,9% aan kop. Sectorgenoot AMS meldde positieve vooruitzichten voor orders in de halfgeleidersmarkt.

Aluminiumverwerker Aperam steeg 3%, sectorgenoot Outokumpu Oyj (+10%) meldde omzetten die boven de verwachting uit kwam.

Wessanen zakte eerst maar won 0,1% bij het slot na de adviesverlaging door ING (’crushed by competition’) naar ’houden’. In de voorgaande twee beursdagen was het voedingsmiddelenbedrijf hard gedaald, vanwege zwaar teleurstellende kwartaalcijfers.

Gecorrigeerd voor het ex-superdividend van €7,57 per aandeel won groothandel Sligro 2,1%. Kempen & Co gaf de grootgrutter een afwaardering naar ’neutraal’.

Vastgoedfonds Wereldhave daalde 1,8%, na de publicatie van een lagere winst in het tweede kwartaal door terughoudend geworden consumenten. Zijn dividend is verlaagd tot €2,52 per aandeel.

PostNL (+0,9%) werd door HSBC op ’houden’ gezet, bij een prijsdoel van €3,10.

Smallcap VolkerWessels zakte 3,7%, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley van de kooplijst te zijn gehaald. Het koersdoel ging van €28 naar €21,50.

Op de lokale markt steeg Alfen 1,1%, na het binnenhalen van een order voor de levering van systemen voor energieopslag.

