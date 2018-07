Stormloop op ijsblokjes bij slopende zomerhitte

Makers produceerden hun ijsblokken afgelopen winter voor hun voorraad in de koelcellen. Die raken op. Maar tegen deze zomer is sowieso niet op te produceren, zeker met de hogere tropische temperaturen de rest van deze week, zegt directeur Marco Vurens van IJsblokjes.nl.

Hij is 25 jaar werkzaam in ijsproductie en levert dik 800.000 blokjes per dag. „Deze zomer is uitzonderlijk. De hoge temperaturen zijn eigenlijk al vanaf half mei bepalend, zo’n verlenging van de zomer heb ik nog nooit eerder meegemaakt. De horeca komt via contracten en wat bijbestellingen vrijwel niks tekort. De levering voor de particuliere markt komt in de knel. De voorraad ijsblokjes is straks op.”

Aan de voorraad ijsblokken wordt door steeds meer particulieren getrokken. IJsblokjes zijn standaard geworden op festivals en de tuin- en studentenfeesten, die vanwege de hitte deze zomer in aantal exploderen, merken ze bij producent IJsblokjes ’t Gooi. „Crushed ijs is niet aan te slepen”, zegt de eigenaar. „Er zijn zóveel meer feesten dan normaal.”

Veel organisaties van sportevenementen slaan vanwege de temperatuur ijs in. De baden vol ijsblokjes die klaar staan om oververhitting direct drastisch te bestrijden zijn een trend. Dat Cristiano Ronaldo en Amerikaanse basketballers na het sporten in een ijsbad zakken om hun spieren sneller te laten herstellen, zou aan die populariteit bijgedragen.

De trend is bovendien dat Nederlanders vaker buiten zijn gaan leven. Boven de 22 graden is het een wetmatigheid dat er dan meer ijs in het glas gaat, weet Vurens.

De ijsmarkt verandert. Kleurrijkere ijsblokjes nestelen zich in cafés stilaan naast de standaard vierkante heldere blokken met gaatjes, de ovale en het verpulverde ijs voor cocktails. Uit Zuid-Europese landen komen de glasvullende ’superblokken’. Sommige zijn kant-en-klaar met limon- en citroensmaken, online loopt het storm met knalblauwe en groene blokken, merken ze bij bol.com. De jacht op ijs heeft nog een reden: hoe groter het ijs, hoe minder drank per glas. Daar zien horeca-uitbaters weer een hogere marge in.