Randstad: eerste banen weg door digitalisering

De zogenoemde ’witte boorden’, mensen met een kantoorbaan dus, zijn volgens de uitzendbaas de eerste slachtoffers. „Ik was vorige week nog in Silicon Valley, daar word je al niet meer begroet door een receptionist. In plaats daarvan staat er een iPad op een standaard in de hal. Via een videoverbinding praat je dan met iemand die in Seattle zit, en voor meerdere bedrijven receptiewerk doet.” Andere bedrijven experimenteren met bijvoorbeeld ’receptie-robot’ Pepper.

Van den Broek wil zijn observaties „nog geen wetenschappelijk bewijs” noemen, maar spreekt wel van „vroege signalen”. Hoeveel banen er uiteindelijk verdwijnen of fundamenteel veranderen door automatisering, is nu nog grotendeels giswerk. Adviesbureau Deloitte sprak een aantal jaar geleden van 2 tot 3 miljoen banen in Nederland, en voegde daar onlangs aan toe dat bijna 300.000 studenten op dit moment een opleiding voor de werkloosheid volgen.

Administratief personeel zit al langer in de hoek waar de klappen vallen. Vooral mbo’ers in die beroepsgroep komen steeds moeilijker aan de bak. Banken en verzekeraars hebben al forse ontslagrondes achter de rug. In cijfers van uitzendkoepel ABU krimpt het aantal uitzenduren voor administratieve functies ook al langer.