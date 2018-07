Cijferfeestje brengt belegger in hogere sferen

De AEX-index scherpte rond 11.00 met een plus van 0,5% het jaarrecord verder aan tot 573,18 punten. De index klom daarmee tevens naar het hoogste punt sinds medio 2001. Afgelopen vrijdag had de hoofdgraadmeter de jaarpiek al scherper gezet.

De zonnige aftrap van het Nederlandse cijferseizoen heeft de aanzet gegegeven om de AEX sinds halverwege vorige week een flinke impuls te geven. Vooral de goed ontvangen resultaten van de zwaarwegende hoofdfondsen Unilever en ASML hebben bijgedragen om het zomerfeestje op het Damrak aan de gang te helpen. Randstad deed vandaag ook een positief duit in het zakje na de inzage van meevallende kwartaalcijfers.

Met de goede gang van zaken doet de AEX het ook een stuk beter dan omringende Europese beurzen. Vanaf de start van het nieuwe beursjaar is de hoofdgraadmeter per saldo meer dan 5% gestegen, terwijl de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt in de voorbije weken het een stuk moeilijker hebben.

De AEX is nog wel ver verwijderd van het hoogste niveau ooit dat op 4 september 2000 werd aangetikt op 701,56 punten tijdens het hoogtepunt van de technologiehausse.