’Russische miljardair wil uit Arsenal stappen’

Usmanov die zijn miljarden onder meer heeft verdiend in de mijnbouwsector is ontevreden over de opstelling van De Amerikaanse zakenman Stan Kroenke, grootaandeelhouder bij Arsenal, zo meldt The Financial Times.

De Russische miljardair wilde Kroenke uitkopen bij Arsenal met een bod van $1,3 miljard, maar dat werd verworpen door zijn investeringsmaatschappij.

Arsenal moet met de nieuwe coach Unai Emery aan het roer weer succesvol aan de weg gaan timmeren na het teleurstellende afgelopen voetbalseizoen.