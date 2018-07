Consumentenbond geeft Ford gele kaart

Daarmee misleidt het Amerikaanse merk consumenten, aldus de belangenbehartiger. De auto’s van de fabrikant worden namelijk ’als nieuw’ aangeboden, terwijl een cruciaal onderdeel van de auto dat niet is. Complete nieuwbouwwijken staan daarmee nog niet in het systeem van Ford.

De Consumentenbond wil dat Ford potentiële kopers informeert over de verouderde kaarten én over het feit dat het nog onduidelijk is wanneer er een update komt. „In september 2017 beloofde Ford ons nog de kaarten te updaten, maar dat is dus nog steeds niet gebeurd”, zegt Consumentenbond-directeur Bart Combée. „Ondertussen denken consumenten onterecht dat ze een auto met up-to-date navigatiesysteem aanschaffen. Dat vinden wij misleidend en daarom stappen we naar de Reclame Code Commissie.”

De bond vindt dat mensen die zonder het te weten een Ford met verouderde kaarten hebben gekocht, een eerstvolgende update gratis moeten krijgen. Normaal kost het bijwerken van de navigatiekaarten tientallen of zelfs honderden euro’s.