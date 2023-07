Viaplay weg uit veel landen en schrapt kwart banen

Het streamingplatform, onder meer bekend van de uitzendingen van de Formule 1-races, wil zich voortaan alleen maar richten op de Scandinavische landen en Nederland. Dat betekent dat Viaplay vertrekt uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Polen en de Baltische staten. De onderneming gaat nog wel verder met Viaplay Select, waarbij partnerbedrijven series en films in het buitenland uitbrengen.

Daarmee wijzigt de onlangs aangetreden topman Jørgen Madsen Lindemann de koers van het in 2018 opgerichte bedrijf rigoureus. Onder zijn voorganger investeerde Viaplay nog fors in de uitbreiding naar nieuwe markten.

Geldschieters

Lindemann maakt zich zorgen over alle toekomstige kosten voor veel programma’s. De omzet stijgt weliswaar, maar niet hard genoeg om alle toekomstige betalingen te kunnen doen. Daarom moet het bedrijf ook in gesprek met zijn geldschieters over de voorwaarden rond een aantal leningen, zegt de topman in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Eerder werd al bekend dat Viaplay in Nederland werknemers heeft ontslagen, hoewel niet precies bekend is hoeveel. Wereldwijd heeft het bedrijf zo’n 1500 medewerkers.

Verlies

In het tweede kwartaal leed Viaplay een verlies van 75,2 miljoen Zweedse kroon (6,5 miljoen euro). Naast een dip in advertentie-inkomsten kampt het bedrijf ook met stijgende kosten, waaronder de tarieven voor sportuitzendingen die meestijgen met de inflatie. Viaplay heeft zo’n 7 miljoen abonnees en rekent erop dat aantal dit jaar licht op te voeren.