Chocoladereep voor brave automobilist

Verzekeraar Ansvar biedt sinds deze week een polis aan die spaarmunten geeft aan brave automobilisten. Een app op de smartphone van de bestuurder houdt bij of de telefoon tijdens het rijden met rust wordt gelaten. Hoe hoger de daaruit voortvloeiende ’rijscore’, hoe meer premiekorting, en hoe meer munten de verzekerde krijgt om cadeaus van te kopen.

Onder die cadeaus zijn een chocoreep van Tony Chocolonely en het planten van een boom. Volgens Ansvar stuurt de app geen andere gegevens dan de rijscore, en is de privacy van de verzekerde gewaarborgd.

Ansvar, een ideeële partij, is niet de enige verzekeraar die iets probeert tegen het niet-handsfree bellen of appen op de weg. Interpolis heeft een app ontwikkeld die de telefoon vergrendelt zodra die in een rijdende auto ligt. Ook ANWB-verzekerden kunnen een ’veilig rijden’-polis afsluiten, met korting voor nette bestuurders.