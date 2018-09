Eli Lilly brengt dierentak naar de beurs

Eli Lilly mikt erop een minderheidsbelang van minder dan 20 procent naar de beurs te brengen. Elanco Animal Health was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 3 miljard dollar. De Amerikanen hielden het onderdeel al enige tijd tegen de loep. Eli Lilly wil zich puur op medicijnen en middelen voor mensen gaan richten. De spin-off wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar geregeld.

Het concern kwam tevens met zijn kwartaalbericht. Ely Lilly heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar opgekrikt, na een sterk tweede kwartaal. Er wordt nu gerekend op een aangepaste winst per aandeel tussen de 5,40 dollar en 5,50 dollar. Dat was eerst 5,10 tot 5,20 dollar. De omzetprognose is verhoogd van een bandbreedte van 23,7 miljard tot 24,2 miljard dollar naar 24 miljard tot 24,5 miljard dollar.